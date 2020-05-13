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Пандемия коронавируса ,  
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В Приморье число заболевших COVID-19 превысило 1 тыс. человек

В Приморском крае к утру 13 мая подтверждено 1007 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За последние сутки количество заболевших выросло на 52 человека. «14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжелых — 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями — у 24 пациентов», — говорится в сообщении.

При этом 28 пациентов за последние сутки выздоровели. В общей сложности вылечились от COVID-19 в Приморском крае 268 человек.

Глава Приморья заявил об отсутствии условий для послабления ограничений
Общество
Олег Кожемяко

Ранее 12 мая глава региона Олег Кожемяко заявил, что из-за роста количества заболевших пока рано говорить об ослаблении ограничительных мер в Приморье.

«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить», — сказал Кожемяко, добавив, что сейчас перед властями стоят две задачи: снижение темпов роста заболевших и выявление нарушителей режима самоизоляции.

С 8 мая в Приморье ограничен въезд и выезд из Находки - третьего по величине города региона, где выявлен очаг COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Приморский край
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