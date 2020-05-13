В Приморье число заболевших COVID-19 превысило 1 тыс. человек

В Приморском крае к утру 13 мая подтверждено 1007 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За последние сутки количество заболевших выросло на 52 человека. «14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжелых — 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями — у 24 пациентов», — говорится в сообщении.

При этом 28 пациентов за последние сутки выздоровели. В общей сложности вылечились от COVID-19 в Приморском крае 268 человек.

Ранее 12 мая глава региона Олег Кожемяко заявил, что из-за роста количества заболевших пока рано говорить об ослаблении ограничительных мер в Приморье.