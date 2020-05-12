Глава Приморья заявил об отсутствии условий для послабления ограничений

В Приморском крае число зараженных коронавирусом растет, и пока рано говорить о послаблении ограничений. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщается на сайте краевого правительства.

«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить», — сказал он.

Кожемяко отметил, что сейчас главной задачей является работа по снижению темпов заболеваемости и по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований.

Губернатор сообщил, что за сутки в Приморском крае выявили 48 новых случаев заражения инфекцией, и число заболевших с начала распространения вируса достигло 955 человек.

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