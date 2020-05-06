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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за роста больных COVID-19

Приморский край с 8 мая вводит запрет на въезд и выезд людей города Находка в связи с высоким темпом прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством губернатора региона Олега Кожемяко.

Исключением станут граждане, работающие на предприятиях непрерывного цикла. За проживающими в муниципалитете введут систему контроля.

Материал дополняется

Теги: Приморский край, Находка, запрет на въезд, коронавирус
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