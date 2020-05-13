В Хабаровске задержали радикального исламиста за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске мужчину, который придерживался радикальных течений ислама и призывал к совершению террористических действий в Сети. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Хабаровскому краю.

26-летний молодой человек был задержан еще в апреле. Уроженец одной из среднеазиатских республик прибыл в Хабаровск на заработки в сентябре 2019 года. Он проникся идеями радикального ислама и в феврале 2020 года разместил в открытом доступе в мессенджере Telegram призывы помогать, в том числе и финансово, террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Кроме того, задержанный мужчина оправдывал вооруженную борьбу с «врагами ислама». Против него возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Иностранный гражданин находится под арестом.

В конце апреля ФСБ провела в Екатеринбурге контртеррористическую операцию, в результате которой были ликвидированы три боевика, готовившие теракты.