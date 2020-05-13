Около Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Коралловом море к юго-востоку от Соломоновых островов произошло землетрясение мощностью 6,6 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сейсмособытие произошло 12 мая в 22:41 по всемирному координированному времени (1:41 мск 13 мая). Эпицентр землетрясения находился на глубине 112 км в 173 километрах от города Лата (остров Нендо) и примерно в 50 километрах от острова Лаперуза.

Информации о пострадавших и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

11 мая Геологическая служба США сообщала о мощном землетрясении магнитудой 5,8 недалеко от побережья Японии.