У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья японской префектуры Ибараки произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 49 км к юго-востоку от города Хитати. Очаг залегал на глубине 30,4 км.

20 апреля у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. Эпицентр находился в 120 км от города Сендай и в 17 км от города Офунато на острове Хонсю.