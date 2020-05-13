Власти США не нашли поводов для опасения за здоровье Путина и Ким Чен Ына

В Вашингтоне не видят оснований опасаться за здоровье президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил журналистам советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«Президент [Трамп] на прошлой неделе говорил с президентом Путиным, и тот был в приподнятом настроении и в отличном здравии. У нас нет причин предполагать, что это не так», — заявил О'Брайен.

Кроме того, власти США придерживаются мнения, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын тоже здоров.

«Он перерезает ленты на заводе по производству удобрений, так что, по всей видимости, у него все хорошо», — добавил советник Трампа.