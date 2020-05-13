Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 12 мая, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 12 мая, 13:38
Около Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,6 Общество, 03:36 Власти США не нашли поводов для опасения за здоровье Путина и Ким Чен Ына Политика, 03:16 В сенат США внесли проект закона о санкциях против Китая из-за COVID-19 Политика, 03:05 Вирусолог назвал сроки создания эффективного лекарства от коронавируса Общество, 02:25 Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения Общество, 02:06 На юге Москвы произошел пожар на 22-м этаже жилого дома Общество, 02:03 В Генштабе сообщили о специальных изоляторах для призывников с COVID-19 Общество, 01:45 В США назвали покупку С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией Политика, 01:28 СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России Бизнес, 01:09 S7 стала лидером по числу перевезенных пассажиров в апреле Бизнес, 00:55 Лукашенко заявил о двукратном снижении числа пневмоний после парада 9 мая Общество, 00:51 Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок Общество, 00:35 NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе» Технологии и медиа, 00:15 В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест Общество, 00:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти США не нашли поводов для опасения за здоровье Путина и Ким Чен Ына

В Вашингтоне не видят оснований опасаться за здоровье президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил журналистам советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«Президент [Трамп] на прошлой неделе говорил с президентом Путиным, и тот был в приподнятом настроении и в отличном здравии. У нас нет причин предполагать, что это не так», — заявил О'Брайен.

Кроме того, власти США придерживаются мнения, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын тоже здоров.

Песков назвал дату последнего очного контакта с Путиным
Общество
Дмитрий Песков и Владимир Путин

«Он перерезает ленты на заводе по производству удобрений, так что, по всей видимости, у него все хорошо», — добавил советник Трампа.

12 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у него подтвердился COVID-19. Он отметил, что последний раз лично виделся с Путиным больше месяца назад.

Супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка рассказала, что ее муж находится под наблюдением врачей. Кроме того, она заявила, что у нее так же подтвердилась коронавирусная инфекция — Навка госпитализирована вместе с Песковым. Их состояние уже нормализировалось, никаких симптомов болезни нет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын, США
Материалы по теме
Песков госпитализирован после заражения коронавирусом
Политика
Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова
Общество
Песков назвал дату последнего очного контакта с Путиным
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter