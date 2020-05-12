ВЦИОМ выяснил отношение россиян ко Дню Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

У большинства жителей России — 62% — празднование Дня Победы в 2020 году вызвало чувство душевного подъема и ощущение единения народа. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения 11 мая.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних российских граждан.

32% респондентов заявили, что 9 мая не вызвало у них душевного подъема, еще 6% затруднились ответить. При этом около четверти опрошенных (от 20 до 26 процентов) рассказали, что так или иначе принимали участие в акциях ко Дню Победы — «Окна_Победы», «Свет Победы», «Флаги России. 9 мая», всенародном исполнении песни «День победы» или «Бессмертном полку на балконах».

Подавляющее большинство респондентов (от 87% до 93%) положительно отнеслись к акциям, которые на 9 мая из-за эпидемии коронавируса проходили в условиях самоизоляции или дистанционном формате.