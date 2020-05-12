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ВЦИОМ выяснил отношение россиян ко Дню Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

У большинства жителей России — 62% — празднование Дня Победы в 2020 году вызвало чувство душевного подъема и ощущение единения народа. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения 11 мая.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних российских граждан.

32% респондентов заявили, что 9 мая не вызвало у них душевного подъема, еще 6% затруднились ответить. При этом около четверти опрошенных (от 20 до 26 процентов) рассказали, что так или иначе принимали участие в акциях ко Дню Победы — «Окна_Победы», «Свет Победы», «Флаги России. 9 мая», всенародном исполнении песни «День победы» или «Бессмертном полку на балконах».

Климкин заявил об отсутствии у России права на празднование Дня Победы
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Подавляющее большинство респондентов (от 87% до 93%) положительно отнеслись к акциям, которые на 9 мая из-за эпидемии коронавируса проходили в условиях самоизоляции или дистанционном формате.

90% россиян положительно отнеслись к тому, что в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы принимали участие представители других стран.

Ранее 11 мая бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у России нет морального права отмечать День Победы, так как она использует этот праздник, чтобы «раскручивать на новые войны» на Украине или в Грузии.

Праздничный салют к Дню Победы в Москве. Полное видео
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В ответ на это в Совете Федерации напомнили, что родители Климкина живут в Пензенской области. По словам сенатора Фарнца Клинцевича, «в Великой Отечественной войне победил многонациональный советский народ — русские, белорусы, грузины, украинцы, молдаване, казахи, узбеки, прибалтийские народы», а Климкин не помнит своей истории.

Теги: ВЦИОМ, День Победы, опрос
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Климкин заявил об отсутствии у России права на празднование Дня Победы
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