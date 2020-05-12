Голикова выразила надежду на улучшение эпидемиологической ситуации к лету

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В кабмине рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в стране наладится к лету при условии соблюдения всех требований безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге в Доме правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом», — сказала Голикова. По ее словам, это может произойти, если будут соблюдаться требования врачей и требования к «своему общежитию», что позволит не допустить неконтролируемого распространения инфекции.

Она добавила, что коронавирусная инфекция COVID-19 является незнакомой. По словам Голиковой, дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации невозможно предсказать на 100%.

В апреле Голикова сообщила об отставании регионов от Москвы и Подмосковья по темпам заражения коронавирусом на три-четыре недели. «В этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки», — говорила тогда вице-премьер.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявили 10 899 случаев заражения. Общее число заболевших в стране превысило 232 тыс. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся вирусом. Первое место занимают США с 1,3 млн случаев заражений.



