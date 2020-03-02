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В Госдуме поддержали идею пересчитать стоимость отопления

В Госдуме в целом поддерживают идею Министерства строительства и ЖКХ сделать перерасчет стоимости отопления в ряде регионов России из-за аномально теплой зимы. Об этом депутаты заявили «Известиям».

По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, решение сделать перерасчет — правильное. Он считает, что инициативу нельзя применять ко всем регионам страны, так как погода была везде разная. Но там, где температура заметно превышала климатические нормы, это будет справедливо.

Депутат от КПРФ Валентин Шурчанов согласен с тем, что живущие в домах без общедомовых счетчиков россияне не должны переплачивать за отопление во время теплых зим. Особенно в связи с невысокими доходами населения, когда на оплату коммуналки в среднем по России уходит до 20% семейного дохода.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву он попросил ведомство отменить летнюю индексацию тарифов.

«Раз в этом году управляющие компании сэкономили на газе, то мы можем помочь сэкономить и нашим гражданам», — сказал политик.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов отметил, что хотя аномально теплая зима не является главным фактором ценообразования в ЖКХ, ее влияние нужно обязательно учесть при расчете платежей.

Ранее в Минстрое допустили пересмотр платежей за отопление в ряде регионов. На перерасчет могут рассчитывать жители субъектов, где плата за поставленное зимой тепло начисляется равномерно в течение всего года. В зданиях с общедомовыми приборами учета сумма за отопление не изменится.

Теги: Госдума, отопление, тарифы, ЖКХ
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