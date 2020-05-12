В Совфеде оценили резолюцию с идеей усилить санкции США против России

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Требование американских конгрессменов усилить санкции против России является попыткой отвлечь внимание жителей США от внутренних проблем, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Так сенатор оценил проект резолюции конгрессменов США, который предлагает Белому дому ужесточить санкции против России за нарушение прав человека.

«Америка находится в очень сложной ситуации с коронавирусом. Огромное количество жертв, большое недовольство. Понятно, что нужно переводить стрелки на какие-то внешние факторы. Поэтому они пытаются обвинить Китай в том, что он источник коронавируса, а заодно разыграть антироссийскую карту», — сказал Морозов РБК.

Он добавил, что требование конгрессменов может быть «контрапунктом встречной избирательной кампании» кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

«Поскольку у него нет козырей, кроме коронавируса и Китая с Россией, он использует тезисы «Трамп плохо борется с коронавирусом» и «Трамп недостаточно жестко ведет себя по отношению к России и Китаю». Так что природа этих процессов понятна», — заключил представитель Совфеда.