В Совфеде оценили резолюцию с идеей усилить санкции США против России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
В Сербии прошли митинги сторонников и противников Вучича. Видео Общество, 15:35 Глава «Роснефти» попросил поддержки у Путина на фоне низких цен на нефть Бизнес, 15:33 Мужчина в Москве сбил полицейского на украденной машине Общество, 15:31 Песков госпитализирован после заражения коронавирусом Политика, 15:28 Акции компании из ОАЭ выросли за год на 2819%. Никто не знает почему Quote, 15:25 ФИФА отложила чемпионат мира по мини-футболу на год из-за вируса Спорт, 15:24 Какие эмодзи стали популярны из-за коронавируса Стиль, 15:20 В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников Общество, 15:13 Как цифровизация помогла Мегафону и клиентам адаптироваться к пандемии Индустрия 4.0, 15:11  Вторая версия сети Ethereum выйдет в июле. Бутерин не согласен Крипто, 15:01 Сила в бренде: как взять кредит под залог интеллектуальной собственности Pro, 15:00 Миллиардера Дмитрия Босова похоронили на Троекуровском кладбище Бизнес, 14:58 В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия Бизнес, 14:55 Какие фильмы из списка Эди Слимана стоит посмотреть РБК Стиль и ЦУМ, 14:48
Новости без коронавируса ,  
0 

В Совфеде оценили резолюцию с идеей усилить санкции США против России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Требование американских конгрессменов усилить санкции против России является попыткой отвлечь внимание жителей США от внутренних проблем, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Так сенатор оценил проект резолюции конгрессменов США, который предлагает Белому дому ужесточить санкции против России за нарушение прав человека.

«Америка находится в очень сложной ситуации с коронавирусом. Огромное количество жертв, большое недовольство. Понятно, что нужно переводить стрелки на какие-то внешние факторы. Поэтому они пытаются обвинить Китай в том, что он источник коронавируса, а заодно разыграть антироссийскую карту», — сказал Морозов РБК.

Он добавил, что требование конгрессменов может быть «контрапунктом встречной избирательной кампании» кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

«Поскольку у него нет козырей, кроме коронавируса и Китая с Россией, он использует тезисы «Трамп плохо борется с коронавирусом» и «Трамп недостаточно жестко ведет себя по отношению к России и Китаю». Так что природа этих процессов понятна», — заключил представитель Совфеда.

В США предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека
Политика
Элиот Энгел&nbsp;и Майкл Маккол

Проект резолюции с требованием усилить санкции против России — это «неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела» страны, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Часть российской оппозиции считает определенные судебные решения преследованием этой оппозиции. Это часть стратегии действий наших несистемных оппозиционеров, и разумеется, они заинтересованы в том, чтобы эта позиция находила, что называется, сертификацию извне. Это сейчас и происходит. Наличие политзаключенных в России в этом проекте подается как аксиома, не требующая доказательств. И уже потом идет набор мер, которые администрация, с точки зрения конгрессменов, должна применить в отношении России», — отметил он.

По словам сенатора, таким образом конгрессмены выступают против Трампа, напоминая о его недостаточно, по их мнению, жестком отношении к России.

«В последнее время президент Трамп сделал ряд заявлений, важных для наших двусторонних отношений, и продолжает достаточно жестко реагировать на теорию о вмешательстве России в президентские выборы в США. Так что это требование становится предметом уже внутриполитической возни — причем не только со стороны демократов, но и со стороны той части республиканцев, которые по-прежнему не приемлют Трампа на посту президента», — предположил Косачев.

Трамп предложил спросить Китай о смертях в США и покинул брифинг
Политика
Дональд Трамп

Глава комитета выразил надежду, что администрация Трампа не пойдет на поводу у авторов проекта резолюции. «До сих пор она достаточно податливо реагировала на подобного рода заходы конгрессменов, но непредвзятому аналитику понятно, что это путь в никуда, что это не имеет никакого воздействия на российские внутриполитические процессы», — заключил сенатор.

Проект резолюции об усилении санкций разработали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Они также потребовали, чтобы российские власти немедленно освободили всех осужденных оппозиционеров, журналистов, активистов гражданского общества и активистов, выступающих за свободу вероисповедания.

Теги: Совет Федерации, конгресс США, санкции, политзаключенные, новости РБК
Материалы по теме
В США предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека
Политика
В бундестаге раскритиковали санкции США во время пандемии коронавируса
Политика
ЕС продлил еще на полгода санкции против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter