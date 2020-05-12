Трамп предложил спросить Китай о смертях в США и покинул брифинг

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп прервал брифинг в Белом доме после перепалки с журналисткой телеканала CBS. Полную видеозапись брифинга опубликовал CNBC.

На брифинге Трамп говорил о том, что США лидируют в мире по количеству сделанных тестов на коронавирус. Журналистка канала CBS спросила Трампа, почему он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов, тогда как в стране продолжают умирать люди.

«Почему для вас это общемировое соревнование, если каждый день американцы продолжают умирать и каждый день прибавляются новые случаи?» — спросила она.

На это президент ответил ей, что люди умирают по всему миру. «Не спрашивайте меня, задайте этот вопрос Китаю. Когда вы спросите Китай, вы можете получить очень необычный ответ», — сказал он.

Журналистка спросила Трампа, адресует ли он свою реплику непосредственно ей. Президент в ответ заявил, что скажет это любому, кто задает «такие гадкие вопросы».

После этого он перебил журналистку и передал слово сотруднице CNN. Та в свою очередь не стала сразу задавать вопрос, чтобы дать договорить коллеге. Тогда Трамп дал слово другому присутствующему журналисту. Когда журналистка CNN все же попыталась задать свой вопрос, президент не стал ее слушать и заявил, что она упустила свою возможность.

После этого Трамп попрощался с присутствующими и ушел с брифинга.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 1 347 916 случаев заражения. По этому показатели Соединенные Штаты обгоняют все страны мира. От коронавируса там скончались 80 684 человека.