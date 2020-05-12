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СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

Фото: mujeeb_dastyar / Twitter
Фото: mujeeb_dastyar / Twitter

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала, в районе больницы прогремело два взрыва. Из самой больницы доносились звуки выстрелов.

В парламенте страны телеканалу подтвердили, что несколько врачей не успели покинуть здание. К месту происшествия прибыли службы безопасности.

По данным источника TOLOnews, в результате нападения на больницу были убиты пять человек, еще четверо получили ранения.

Взрыв и перестрелка произошли около военной академии в Кабуле
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Фото: KhoshTaib / Twitter

По информации новостного портала Taand, взрыв около 10:00 (8:00 мск) произвел террорист-смертник. Издание со ссылкой на местных чиновников сообщает, что в результате происшествия погибли два полицейских, еще три человека ранены.

Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана передает, что больница на 100 мест поддерживается международной гуманитарной организацией «Врачи без границ» (MSF). По данным агентства, пока никакая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В конце апреля в Кабуле произошел взрыв возле ворот подразделения специальных операций. По данным TOLOnews, погибли три мирных жителя, еще восемь человек пострадали. МВД Афганистана сообщило о 15 пострадавших.

Теги: Кабул, взрыв, больница
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