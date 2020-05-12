СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

Фото: mujeeb_dastyar / Twitter

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала, в районе больницы прогремело два взрыва. Из самой больницы доносились звуки выстрелов.

В парламенте страны телеканалу подтвердили, что несколько врачей не успели покинуть здание. К месту происшествия прибыли службы безопасности.

По данным источника TOLOnews, в результате нападения на больницу были убиты пять человек, еще четверо получили ранения.