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В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека

Фото: Rahmatullah Alizadah / Xinhua / Global Look Press
Фото: Rahmatullah Alizadah / Xinhua / Global Look Press

В Кабуле возле ворот подразделения специальных операций произошел взрыв. В результате по меньшей мере трое мирных жителей погибли, сообщает Tolo News со ссылкой командование спецподразделения.

Еще восемь человек пострадали, раненых доставили в больницу. Телеканал отмечает, что взрыв совершил террорист-смертник. По данным МВД Афганистана, пострадали 15 человек.

Reuters со ссылкой на МВД страны сообщает, что атака произошла в районе Риш-Хор в Кабуле.

Террорист устроил взрыв около военной базы США в Афганистане
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В середине февраля взрыв произошел возле Национального университета обороны им. маршала Фахима в Кабуле, когда в здание входили курсанты и сотрудники.

По данным Минобороны Афганистана, в результате атаки погибли четверо военных и двое гражданских, еще пятеро военнослужащих и мирный житель пострадали.

Теги: Кабул, взрыв, спецназ
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