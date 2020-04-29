В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека

Фото: Rahmatullah Alizadah / Xinhua / Global Look Press

В Кабуле возле ворот подразделения специальных операций произошел взрыв. В результате по меньшей мере трое мирных жителей погибли, сообщает Tolo News со ссылкой командование спецподразделения.

Еще восемь человек пострадали, раненых доставили в больницу. Телеканал отмечает, что взрыв совершил террорист-смертник. По данным МВД Афганистана, пострадали 15 человек.

Reuters со ссылкой на МВД страны сообщает, что атака произошла в районе Риш-Хор в Кабуле.

В середине февраля взрыв произошел возле Национального университета обороны им. маршала Фахима в Кабуле, когда в здание входили курсанты и сотрудники.