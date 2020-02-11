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Взрыв и перестрелка произошли около военной академии в Кабуле

Взрыв и стрельба произошли возле афганского Национального университета обороны им. маршала Фахима на юго-западе Кабула. Об этом сообщает Tolo News.

По данным телеканала, взрыв произошел около 7:00 по местному времени (5:30 мск), когда в здание входили сотрудники и курсанты. На место происшествия отправились машины скорой помощи. Полиция Кабула сообщила, что в результате есть погибшие, однако не назвала точное число жертв.

Представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими рассказал, что нападение совершил террорист-смертник. По его словам, среди погибших есть гражданские.

Теги: Афганистан, Кабул, взрыв
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