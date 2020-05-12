Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с COVID-19

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На лечении в московской городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова находятся 1340 человек, из них у 1022 подтвержден коронавирус, сообщил в Facebook главврач медучреждения Валерий Вечорко.

У 1280 пациентов наблюдается внебольничная пневмония, предположительно вирусной этиологии. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 157 человек, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 64. За сутки в больницу поступило 173 человека, были выписаны 176 пациентов.

Накануне, 11 мая, Вечорко сообщал, что в больнице остаются 1343 пациента, выписали 129 человек, поступили — 124.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России перешли к стабилизации. Она выразила надежду, что, по данным за последние несколько дней, страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.