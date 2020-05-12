Самолет «Почты России» сел в Красноярске из-за проблем с шасси

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска. Причиной стали проблемы с шасси, сообщили ТАСС в аэропорте.

Представитель аэропорта сообщил, что самолет Ту-204-100С вылетел из Красноярска в Норильск в 08:17 по местному времени (04:17 мск), но был вынужден вернуться из-за неполадок.

«Cамолет сел. С ним все нормально», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате никто не пострадал. На борту лайнера находился экипаж и почтовый груз.

В пресс-службе аэропорта агентству «Интерфакс-Сибирь» рассказали, что самолет «Почты России» более двух часов кружил над воздушной гаванью Красноярска из-за проблем с шасси, но приземлился благополучно.