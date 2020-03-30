Рейс из Сочи экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала отказа двигателя

Самолет, вылетевший из Сочи, с 161 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности в левом двигателе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Борт приземлился в штатном режиме в 23:45», — заявил собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта «Шереметьево» и авиакомпании «Аэрофлот».

По данным источника «Интерфакса», речь идет о Boeing 737-800. Источник агенства отмечал, что самолет готовился совершить посадку «на одном работающем движке».

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