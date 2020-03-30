Общество , 30 мар, 00:08
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Рейс из Сочи экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала отказа двигателя
Самолет, вылетевший из Сочи, с 161 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности в левом двигателе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Борт приземлился в штатном режиме в 23:45», — заявил собеседник агентства.
РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта «Шереметьево» и авиакомпании «Аэрофлот».
По данным источника «Интерфакса», речь идет о Boeing 737-800. Источник агенства отмечал, что самолет готовился совершить посадку «на одном работающем движке».
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