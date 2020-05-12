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Политика ,  
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Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не поддерживает возобновление переговоров по торговой сделке с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

«Нет, совсем нет, ни капельки. Меня это не интересует. Мы заключили сделку. Я тоже это слышал — они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы сделать эту сделку более выгодной для них», — ответил он на вопрос о том, поддержит ли он изменения условий сделки, как предлагает китайская сторона.

Материал дополняется.

Теги: Дональд Трамп, Китай, торговое соглашение
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