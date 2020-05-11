Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более двух третей мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев. Об этом заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Письмо есть у РБК.

Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.

Только 23% респондентов выразили уверенность в том, что переживут вызванный эпидемией коронавируса кризис. 3% производств уже закрылись, еще 6% считают, что продержатся до полугода.

По данным АМДПР, к середине апреля 41% российских производителей мебели вообще не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о падении объемов выручки более чем наполовину.