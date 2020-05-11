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Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более двух третей мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев. Об этом заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Письмо есть у РБК.

Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.

Только 23% респондентов выразили уверенность в том, что переживут вызванный эпидемией коронавируса кризис. 3% производств уже закрылись, еще 6% считают, что продержатся до полугода.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По данным АМДПР, к середине апреля 41% российских производителей мебели вообще не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о падении объемов выручки более чем наполовину.

По словам президента ассоциации Александра Шестакова, российская мебельная отрасль превратилась в быстро умирающую. «В отличие от многих других отраслей экономики, мебельной отрасли, наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом, фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства», — рассказал Шестаков.

По его словам, ситуация осложняется еще и кризисом неплатежей: поскольку мебель не включена в список товаров первой необходимости, розничные продажи этой продукции остановлены с конца марта, и магазинам не с чего платить производителям за уже отгруженную продукцию.

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Бизнес
Фото: Paul Hanna / Reuters

Как отмечают в АМДПР, в мебельной отрасли на сегодняшний день практически нет сокращенных сотрудников: 69% предприятий никого не увольняли, более 60% не отправляли персонал в неоплачиваемый отпуск.

При этом на мебельные производства не распространяются объявленные пакетные меры господдержки. По словам Шестакова, ситуацию частично смогло бы выправить включение мебели в стандарты строящегося жилья. «Это помогло бы мебельщикам в кратчайшие сроки наладить новые каналы сбыта продукции и загрузило бы, пусть даже частично, простаивающие производства заказами», — заметил президент АМДПР.

Ранее в мае в Фонде защиты прав дольщиков заявили, что из-за сложившейся экономической ситуации девелоперы, которые уже задержали на шесть месяцев ввод жилых домов, могут обанкротиться. По данным госкомпании «Дом.РФ», в число проблемных включен 3081 дом, которые возводят 1,1 тыс. застройщиков. Часть из них уже проходит процедуру банкротства.

Теги: мебель, коронавирус, банкротство
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