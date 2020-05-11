Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

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Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19. Документ публикует пресс-служба Кремля.

Указ предписывает высшим должностным лицам государственной власти и руководству регионов определить территории, на которых может быть продлено действие карантина, и приостановить там деятельность любых предприятий.

Документ также предписывает в случае необходимости ограничивать передвижение людей и транспорта на этих территориях.

В указе отмечается, что если власти приостанавливают работу предприятий и организаций, то их сотрудникам должна сохраняться зарплата.