Пандемия коронавируса , 11 мая, 18:09
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19. Документ публикует пресс-служба Кремля.
Указ предписывает высшим должностным лицам государственной власти и руководству регионов определить территории, на которых может быть продлено действие карантина, и приостановить там деятельность любых предприятий.
Документ также предписывает в случае необходимости ограничивать передвижение людей и транспорта на этих территориях.
В указе отмечается, что если власти приостанавливают работу предприятий и организаций, то их сотрудникам должна сохраняться зарплата.