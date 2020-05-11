На трансформаторном заводе в Чехове произошел крупный пожар

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На территории завода по адресу: улица Чехова д. 20Б, в городе Чехове на открытой площадке произошло возгорание отходов от переработки резины. Об этом РБК сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 14:02 объявлена локализация пожара на площади 5 тыс. кв. м, в 14:55 — ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

По указанному адресу находится Чеховский трансформаторный завод, говорится на сайте предприятия.

В ночь на 11 мая на территории Кунашакской птицефабрики в Челябинской области произошел пожар в цехе по выращиванию птицы. Площадь возгорания достигла 1200 кв. м.