Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Завтра у президента запланировано совещание [об этом]», — Заявил Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли продление периода нерабочих дней.

Во время очередного телеобращения к россиянам 28 апреля Путин сообщил, что режим нерабочих дней в стране будет продлен до конца майских праздников. По словам президента, Россия находилась перед самым тяжелым этапом эпидемии. И во время праздничны дней от всех жителей требуется максимальная дисциплина.

После этого Путин подписал соответствующий указ: нерабочие дни с сохранением зарплат распространялись на все предприятия, кроме непрерывно действующих, экстренных и ремонтных служб, продуктовых торговых точек, аптек и медучреждений, органов власти.