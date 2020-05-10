Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Какой сериал учит делать уборку по-японски РБК Стиль и ЦУМ, 17:41 В РВИО назвали дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату Общество, 17:40 Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая Общество, 17:39 МИД возмутился из-за сообщения Белого дома о победителях нацизма Политика, 17:29 Телеканал объяснил отказ показывать бой Олейника запретом властей Украины Спорт, 17:20 В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая Общество, 17:08 Стерлинг предложил себя в качестве оппонента Яна в матче за титул UFC Спорт, 17:04 В Санкт-Петербурге полицейский погиб в ДТП при перевозке подозреваемого Общество, 16:58 Аксенов поручил наказать ответственных за невыплату денег медикам Керчи Общество, 16:54 СМИ узнали о возможном переходе трехкратного чемпиона Германии в «Интер» Спорт, 16:33 Плющенко заявил о нежелании пиариться на переходе фигуристок Спорт, 16:31 Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий Экономика, 16:15 В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато Общество, 16:09 Новости тренда: судьба каршеринга и осознанное потребление Экономика шеринга, 16:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Завтра у президента запланировано совещание [об этом]», — Заявил Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли продление периода нерабочих дней.

Во время очередного телеобращения к россиянам 28 апреля Путин сообщил, что режим нерабочих дней в стране будет продлен до конца майских праздников. По словам президента, Россия находилась перед самым тяжелым этапом эпидемии. И во время праздничны дней от всех жителей требуется максимальная дисциплина.

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Общество
Владимир Путин

После этого Путин подписал соответствующий указ: нерабочие дни с сохранением зарплат распространялись на все предприятия, кроме непрерывно действующих, экстренных и ремонтных служб, продуктовых торговых точек, аптек и медучреждений, органов власти.

Позже Роструд объяснил, что нерабочие дни в мае (с 6 по 8 числа включительно) должны оплачиваться точно так же, как и нерабочие дни в апреле — зарплата должна выплачиваться в обычном размере.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, коронавирус
Материалы по теме
Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае
Общество
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Общество
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter