Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах

Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Президент Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета подготовить к 12 мая рекомендации по поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса в регионах, сообщается на сайте Кремля.

Рекомендации предлагается подготовить с учетом развития эпидемиологической ситуации и прогнозов по распространению инфекции. Они должны определить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены ограничений с учетом региональных особенностей.

Также кабмину и рабочей группе Госсовета поручено довести рекомендации до сведения органов исполнительной власти регионов. Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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