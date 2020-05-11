Пандемия коронавируса , 11 мая, 11:47
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Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах
Санкт-Петербург
Президент Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета подготовить к 12 мая рекомендации по поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса в регионах, сообщается на сайте Кремля.
Рекомендации предлагается подготовить с учетом развития эпидемиологической ситуации и прогнозов по распространению инфекции. Они должны определить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены ограничений с учетом региональных особенностей.
Также кабмину и рабочей группе Госсовета поручено довести рекомендации до сведения органов исполнительной власти регионов. Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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