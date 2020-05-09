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Роспотребнадзор разъяснил меры на первом этапе снятия ограничений

Ослабление введенных ограничений позволит совершать прогулки, в том числе и с детьми
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, каким образом будет проходить первый этап снятия карантинных мер в различных регионах России. Соответствующие разъяснения опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

По ее словам, предложенные меры предусматривают, что на первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Руженцова отметила, что гулять позволят в том числе и с детьми, однако обязательным условием останется соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых.

Она также добавила, что на всех этапах снятия карантинных мер останется обязательным ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Что касается предложения возобновить на первом этапе работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, то в качестве примера Руженцова привела небольшие магазины одежды и обуви площадью не более 400 кв. м, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. Также заработают предприятия, «чья работа необходима для обеспечения процесса жизнедеятельности, но не является первоочередной». «Сюда можно отнести салоны красоты, ателье, услуги быта, торговлю непродовольственными товарами», — сказала она.

Из образовательных учреждений на втором этапе заработают лишь детские сады, а послабления для школ и вузов будут сделаны лишь на третьем этапе, однако окончательное решение останется за главами субъектов и региональными санитарными врачами. То же самое касается возобновления работы спортзалов, театров и выставок.

Рекомендации регионам по снятию ограничений Роспотребнадзор направил в регионы накануне. Там указали, что отмена режима самоизоляции на протяжении всех трех этапов не будет касаться пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Им придется оставаться дома.

Помимо этого до отмены всех ограничений обязательными остаются «принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Роспотребнадзор
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