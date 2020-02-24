Семь человек пострадали в результате стрельбы в Техасе

Семь человек получили ранения в результате стрельбы на вещевом рынке в городе Хьюстон штата Техас (США). Об этом в своем Twitter сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Шериф отметил, что пострадавших доставили в больницы. Он добавил, что серьезных ранений ни у кого нет, а некоторые травмы могли быть результатом рикошета от пуль. Подозреваемый задержан на месте происшествия.

В конце декабря в Хьюстоне произошла стрельба на парковке. По данным полиции, группа латиноамериканцев снимала музыкальный клип, когда проезжавшие мимо на машине люди открыли огонь. В результате погибли два человека и еще шестеро пострадали.