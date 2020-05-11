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Количество жертв пожара в хосписе Красногорска выросло до десяти

В момент начала пожара в здании находились 37 человек. Прокуратура начала проверку, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: Здание, в котором произошел пожар / Администрация городского округа Красногорск
Фото: Здание, в котором произошел пожар / Администрация городского округа Красногорск

При пожаре в хосписе-пансионате в Красногорске погибли девять человек, сообщили РБК в МЧС по Московской области.

Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил о десяти погибших.

В момент начала пожара в здании находились 37 человек, из них 20 вышли самостоятельно, сообщили РБК в МЧС. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в полночь. Через 25 минут пожар был локализован на площади 15 кв. м, чуть позже открытое горение удалось ликвидировать. В 01:09 пожар был потушен, уточнили в МЧС.

Всего в ликвидации огня было задействовано более 90 человек и 28 единиц техники.

В Следственном комитете по Московской области РБК сообщили, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты. «<...> следователи приступят к осмотру места, будет установлено точное число погибших и пострадавших, а также причины возникновения пожара», — уточнили в пресс-службе СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красногорске загорелся пансионат-хоспис
Общество
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

По данным РИА Новости, полученным от экстренных служб, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Однако источники ТАСС сообщают, что поджар произошел из-за неисправности водонагревателя

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом», где проживали пожилые люди. Пострадавшее здание располагается в микрорайоне Опалиха по адресу ул. Тенистая, 4.

Как сообщает РИА Новости, хоспис не имел документов и не был зарегистрирован по фактическому адресу местонахождения. Об этом изданию сообщили в пресс-службе главы городского округа. «Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении администрации городского округа Красногорск, размещенном на ее странице в социальной сети «ВКонтакте», говорится, что пожар произошел в одном из частных домов в коттеджном поселке «Красногорская усадьба».

Авторы: Роман Кирьянов, Мария Лисицына
Теги: пожар, Красногорск, хоспис
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