Количество жертв пожара в хосписе Красногорска выросло до десяти

В момент начала пожара в здании находились 37 человек. Прокуратура начала проверку, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Здание, в котором произошел пожар / Администрация городского округа Красногорск

При пожаре в хосписе-пансионате в Красногорске погибли девять человек, сообщили РБК в МЧС по Московской области.

Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил о десяти погибших.

В момент начала пожара в здании находились 37 человек, из них 20 вышли самостоятельно, сообщили РБК в МЧС. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в полночь. Через 25 минут пожар был локализован на площади 15 кв. м, чуть позже открытое горение удалось ликвидировать. В 01:09 пожар был потушен, уточнили в МЧС.

Всего в ликвидации огня было задействовано более 90 человек и 28 единиц техники.

В Следственном комитете по Московской области РБК сообщили, что на место происшествия прибыли следователи и криминалисты. «<...> следователи приступят к осмотру места, будет установлено точное число погибших и пострадавших, а также причины возникновения пожара», — уточнили в пресс-службе СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.