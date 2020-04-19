В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пациент с предварительно диагностированным у него коронавирусом сбежал из больницы города Шахты Ростовской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.

Полиция разыскивает сбежавшего пациента. О каком медучреждении идет речь, в пресс-службе не уточнили.

По данным регионального Роспотребнадзора на 19 апреля, за сутки в регионе выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных больных в донском регионе увеличилось до 232 человек. Еще 13 выздоровели.

18 апреля в Уфе из закрытой на карантин республиканской больницы имени Куватова сбежали семь человек. Шестеро из них были принудительно помещены в клинику по решению Кировского районного суда.