Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь медиков

В Башкирии из закрытой на карантин республиканской больницы имени Куватова в Уфе сбежали семь человек. Шесть из них Кировским районным судом принудительно помещены в клинику, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«Шесть административных ответчиков не прошли медицинское обследование в полном объеме и покинули территорию медицинского учреждения после введения режима изоляции», — отмечается в сообщении. В удовлетворении одного административного иска суд отказал. Нарушители ссылались на то, что их официально отпустили на домашнюю самоизоляцию.

«РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу Кировского суда сообщил, что сбежавшие относятся к медицинскому персоналу больницы. Шесть человек принудительно госпитализировали до 29 апреля независимо от того, проявятся у них симптомы коронавируса или нет.

Согласно материалам дела, нарушители самовольно покинули РКБ 9 апреля.

7 апреля стало известно о закрытии больницы на карантин из-за угрозы коронавируса. У одной из пациенток РКБ, несколько месяцев лечившейся в учреждении, посмертно обнаружили коронавирус. Кроме того, пятерым сотрудникам персонала и двум пациентам поставили диагноз внебольничной пневмонии, что является поводом для подозрений на коронавирусную инфекцию. Из-за карантина в больнице оказались заперты более тысячи человек.

Позже коронавирус обнаружили у 28 пациентов и 12 сотрудников РКБ. 14 апреля медперсонал больницы перевели на вахтовый метод, что означает работу две недели в течение карантина, а затем уход сотрудников на отдых, рассчитанный из объема работы во время карантинного периода. За работу непосредственно с зараженными коронавирусом медикам пообещали надбавку в 15%.

15 апреля следователи Башкирии начали проверку сообщения о том, что руководство РКБ не приняло своевременных мер предупреждения распространения коронавируса среди персонала и пациентов.