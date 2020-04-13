У Курильских островов произошла серия землетрясений

Вид Северо-Курильска (Фото: МЧС РФ)

У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает «РИА Новости».

Подземные толчки произошли в понедельник в 12:42 (04:42 мск), сообщили в организации. Его эпицентр находился в 100 км восточнее необитаемого острова Матуа в Охотском море. Очаг землетрясения залегал на глубине 97 км.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, подземные толчки силой 2–3 балла ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 13 апреля еще два землетрясения магнитудой 4,1, и 4,2 произошли в районе Южных Курильских островов, пишет ТАСС. Эпицентры двух подземных толчков располагались на расстоянии 120 км восточнее Южно-Курильска на острове Кунашир.