У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. Эпицентр находился в 120 км от города Сендай и в 17 км от города Офунато на острове Хонсю.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 25 км от Офунато, а его очаг находился на глубине 38 км.

Ранее в апреле землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 5, а глубина очага — 10 км. Эпицентр находился в 160 км от Петропавловска-Камчатского.