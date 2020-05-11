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ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

В России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 провели испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, ракета разрабатывается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М. Он добавил, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад. Испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.

Источник отметил, что ракета не имеет отношения к ракетам линейки Х-32, при этом собеседник агентства не назвал характеристики новой ракеты.

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В декабре 2018 года бомбардировщик Ту-22М3М на аэродроме в Казани совершил первый полет. Самолет оснащен новыми противокорабельными ракетами, а его основная задача — борьба с авиационными корабельными группировками. Бомбардировщик также способен поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот.

В марте в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

В феврале текущего года на концерте по случаю Дня защитника Отечества Путин заявил, что вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

Теги: дальние бомбардировщики ТУ-22МЗ, гиперзвуковая ракета, ракетные испытания
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