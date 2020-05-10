Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
В Минобороны сообщили о более чем 1,7 тыс. заболевших COVID-19 военных Общество, 21:26 РПЛ заявила о планах получить разрешения для возвращения легионеров Спорт, 21:03 Мэрия назвала самую частую причину неправильного оформления пропуска Общество, 20:57 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 20:40 Генсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России Спорт, 20:30 Transfermarkt включил Сычева в список самых дорогих талантов 2004 года Спорт, 20:28 Губернатор Кубани заявил о 35 заразившихся от батюшки жителях региона Общество, 20:15 Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара Политика, 19:50 Сборная Китая выиграла Кубок наций по шахматам Спорт, 19:44 Журналист сообщил о двух предложениях контракта Феттелю от других команд Спорт, 19:40 В Москве откроют часть вестибюлей метро Общество, 19:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая Общество, 19:23 В Минздраве сообщили о снижении уровня смертности в России в 2020 году Общество, 19:21 Экс-вратарь ЦСКА вспомнил о попытках избавиться от следов допинга в бане Спорт, 18:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мэрия назвала самую частую причину неправильного оформления пропуска

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Наиболее частой причиной неправильного оформления цифрового пропуска для поездки на автомобиле в Москве является ошибка при вводе госномера. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

«Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква», — сообщили в департаменте. В ведомстве призвали жителей быть внимательнее и проверять правильность привязки машины к пропуску перед поездкой.

Ранее власти Подмосковья, где действует аналогичная система пропусков, сообщили, что за первые шесть дней мая в регионе было составлено 600 административных протоколов за езду на автомобиле без электронного пропуска.

В Подмосковье завели более 600 административных дел за езду без пропусков
Общество

Протоколы были составлены на основании данных с камер наблюдения. Отмечается, что десятая часть всех нарушителей — это машины из Санкт-Петербурга, Рязанской, Владимирской, Калужской и Тульской областей.

В Московской области лидерами по числу автонарушителей пропускного режима стали Кашира, Егорьевск, Сергиев Посад и Клин.

Сквозной пропускной режим действует в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Цифровые пропуска необходимо оформлять для поездок на работу, в отдаленный магазин, медицинское учреждение.

В столичном департаменте информационных технологий сообщили, что с 12 мая возможность оформления пропуска по СМС исчезнет. По словам главы ДИТ Эдуарда Лысенко, этот способ заказа пропуска не востребован у населения.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: пропуск, коронавирус, Москва
Материалы по теме
В Подмосковье завели более 600 административных дел за езду без пропусков
Общество
В Москве решили отменить оформление цифровых пропусков по СМС
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter