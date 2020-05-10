Мэрия назвала самую частую причину неправильного оформления пропуска

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Наиболее частой причиной неправильного оформления цифрового пропуска для поездки на автомобиле в Москве является ошибка при вводе госномера. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

«Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква», — сообщили в департаменте. В ведомстве призвали жителей быть внимательнее и проверять правильность привязки машины к пропуску перед поездкой.

Ранее власти Подмосковья, где действует аналогичная система пропусков, сообщили, что за первые шесть дней мая в регионе было составлено 600 административных протоколов за езду на автомобиле без электронного пропуска.

Протоколы были составлены на основании данных с камер наблюдения. Отмечается, что десятая часть всех нарушителей — это машины из Санкт-Петербурга, Рязанской, Владимирской, Калужской и Тульской областей.