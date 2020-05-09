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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье завели более 600 административных дел за езду без пропусков

В Подмосковье с 1 по 6 мая возбудили более 600 административных дел в отношении водителей, которые ездили без цифровых пропусков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ведомстве отметили, что дела заводили на основании данных дорожных камер. В пресс-службе рассказали, что нарушителям отправили уведомления. По данным министерства, 10% из них являются владельцами транспортных средств из Санкт-Петербурга, Рязанской, Владимирской, Калужской и Тульской областей.

В ведомстве сообщили, что больше всего нарушений зафиксировали в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Клину и Кашире, а меньше всего — в Королеве, Мытищах и Красногорске.

Действие цифровых пропусков в Подмосковье продлили до 31 мая
Общество

Руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев сообщал, что в области выявили более 13 тыс. случаев нарушения режима самоизоляции. Их зафиксировали в том числе с помощью камер видеонаблюдения. С начала введения пропускного режима в регионе сотрудники ГИБДД проверили 1,2 млн транспортных средств, свыше 11 тыс. водителей были без цифровых пропусков.

В Подмосковье действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Накануне его продлили до 31 мая. Помимо этого региональные власти до конца месяца продлили действие цифровых пропусков, выданных работающим гражданам. Наличие пропуска с 1 мая начали проверять с помощью камер фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без документа составляет 5 тыс. руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Московская область, коронавирус, нарушения
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