В Подмосковье завели более 600 административных дел за езду без пропусков

В Подмосковье с 1 по 6 мая возбудили более 600 административных дел в отношении водителей, которые ездили без цифровых пропусков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ведомстве отметили, что дела заводили на основании данных дорожных камер. В пресс-службе рассказали, что нарушителям отправили уведомления. По данным министерства, 10% из них являются владельцами транспортных средств из Санкт-Петербурга, Рязанской, Владимирской, Калужской и Тульской областей.

В ведомстве сообщили, что больше всего нарушений зафиксировали в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Клину и Кашире, а меньше всего — в Королеве, Мытищах и Красногорске.

Руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев сообщал, что в области выявили более 13 тыс. случаев нарушения режима самоизоляции. Их зафиксировали в том числе с помощью камер видеонаблюдения. С начала введения пропускного режима в регионе сотрудники ГИБДД проверили 1,2 млн транспортных средств, свыше 11 тыс. водителей были без цифровых пропусков.