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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 13% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, были успешно отлучены от ИВЛ. Об этом сообщил главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко в Facebook.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал Проценко.

По его словам, все пациенты, которые в итоге были подключены к вентиляции легких, поступали в отделение реанимации и интенсивной терапии напрямую по каналу «103», минуя приемное отделение, переходя из другой больницы или в связи с ухудшением состояния.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Средний возраст больных на ИВЛ составил 63,9 года. Однако самому младшему пациенту было 27 лет, а самому возрастному — 94 года. Проценко отметил, что среди больных на вентиляции легких преобладали мужчины — их было 59%.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России к 6 мая к искусственной вентиляции легких было подключено 1133 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: врач, коронавирус, больница
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