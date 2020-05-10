Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 13% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, были успешно отлучены от ИВЛ. Об этом сообщил главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко в Facebook.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал Проценко.

По его словам, все пациенты, которые в итоге были подключены к вентиляции легких, поступали в отделение реанимации и интенсивной терапии напрямую по каналу «103», минуя приемное отделение, переходя из другой больницы или в связи с ухудшением состояния.

Средний возраст больных на ИВЛ составил 63,9 года. Однако самому младшему пациенту было 27 лет, а самому возрастному — 94 года. Проценко отметил, что среди больных на вентиляции легких преобладали мужчины — их было 59%.