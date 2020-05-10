Путин назвал картину Гапоненко «Рабовладельцы» пробирающей до слез

Картина художника Тараса Гапоненко «Рабовладельцы» (Фото: фонд РОМИИ)

Владимир Путин рассказал, что на него произвела большое впечатление картина художника Тараса Гапоненко «Рабовладельцы». Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Полотно президент увидел на выставке «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходила в московском Манеже в 2019 году. На картине изображен солдат немецкой армии, убирающий в кобуру оружие, из которого только что застрелил женщину.

«На ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез», — рассказал Путин.

Советский живописец Тарас Гапоненко, лауреат Сталинской премии второй степени, написал картину «Рабовладельцы» в 1942 году. Картина входит в цикл «Фронтовые зарисовки» и выставляется постоянно в Ростовском областном музее изобразительных искусств.