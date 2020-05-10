МИД возмутился из-за сообщения Белого дома о победителях нацизма

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Попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада в него СССР со стороны США вызывают крайнее возмущение. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Ранее 8 мая Белый дом в Instagram опубликовал пост, в котором назвал победителями нацизма только США и Великобританию.

«У американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества», — говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве отметили, что пост Белого дома расходится с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в на Эльбе. МИД также обратил внимание на то, что комментарии официальных представителей Соединенных Штатов на этот счет оказались «крайне скупыми».