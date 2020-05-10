Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Какой сериал учит делать уборку по-японски РБК Стиль и ЦУМ, 17:41 В РВИО назвали дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату Общество, 17:40 Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая Общество, 17:39 МИД возмутился из-за сообщения Белого дома о победителях нацизма Политика, 17:29 Телеканал объяснил отказ показывать бой Олейника запретом властей Украины Спорт, 17:20 В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая Общество, 17:08 Стерлинг предложил себя в качестве оппонента Яна в матче за титул UFC Спорт, 17:04 В Санкт-Петербурге полицейский погиб в ДТП при перевозке подозреваемого Общество, 16:58 Аксенов поручил наказать ответственных за невыплату денег медикам Керчи Общество, 16:54 СМИ узнали о возможном переходе трехкратного чемпиона Германии в «Интер» Спорт, 16:33 Плющенко заявил о нежелании пиариться на переходе фигуристок Спорт, 16:31 Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий Экономика, 16:15 В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато Общество, 16:09 Новости тренда: судьба каршеринга и осознанное потребление Экономика шеринга, 16:00 
Новости без коронавируса ,  
0 

МИД возмутился из-за сообщения Белого дома о победителях нацизма

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада в него СССР со стороны США вызывают крайнее возмущение. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Ранее 8 мая Белый дом в Instagram опубликовал пост, в котором назвал победителями нацизма только США и Великобританию.

«У американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества», — говорится в сообщении дипведомства.

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о странах-победителях нацизма
Политика

В министерстве отметили, что пост Белого дома расходится с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в на Эльбе. МИД также обратил внимание на то, что комментарии официальных представителей Соединенных Штатов на этот счет оказались «крайне скупыми».

Пост Белого дома осудили в Госдуме и Совете Федерации. Сенатор Константин Косачев назвал его элементом внутренней борьбы в администрации американского президента. Депутат Руслан Бальбек посчитал пост «спущенной из Вашингтона директивой» для настроенных против России европейских политиков.

Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию
Общество
<div>Национальный мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне</div>

Министр внутренних дел ФРГ Герхарт Баум позже заявил, что советские войска освободили Берлин ценой невероятных человеческих жертв и выразил уважение русским освободителям и их семьям.

Теги: Россия, США, Вторая мировая война
Материалы по теме
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о странах-победителях нацизма
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию
Общество
В Совфеде и Госдуме ответили на пост Белого дома о странах-победителях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter