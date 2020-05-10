Немецкий политик напомнил о роли советских войск в освобождении Берлина

Советские войска освободили Берлин ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бывший министр внутренних дел ФРГ и член Свободной демократической партии Герхарт Баум.

«Русские освободили Берлин от ценой невероятных человеческих жертв. <...> Вот почему я очень уважаю русских освободителей и их семьи, — отметил Баум. Он добавил, что почти каждая русская семья понесла потери в этой войне.

Политик также сказал, что современная демократия может заслуживать доверие, только если немцы будут помнить об освобождении от нацизма. Он назвал опасными идеи о том, что во времена нацисткой Германии все было не так уж и плохо, и что немцы на самом деле оказались жертвами.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас осудил попытки найти иного виновника Второй мировой войны, кроме нацистской Германии. Тех, кто это делает, он обвинил в неуважении к жертвам войны и попытках расколоть Европу.