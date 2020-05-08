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Прокуратура проверит фото Гитлера на странице акции ко дню Победы

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту публикации фотографии Адольфа Гитлера в группе ТРК «Космос» во «ВКонтакте». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники организованной администраторами сообщества акции «Имена героев» присылали в сообщество фотографии своих предков — участников Великой Отечественной войны. Один из пользователей прислал фото Гитлера с подписью «Сумин Владимир Владимирович» и выдуманной биографией. Снимок был опубликован в группе.

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
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Представитель прокуратуры отметил, что фотография была удалена в тот же день, а ответственного за ее публикацию сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ведомство уже объявило руководителю ТРК «предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности».

В прокуратуре также напомнили, что в России запрещается использовать нацистскую символику в любой форме. «Будет дана оценка действиям лица, предоставившего указанную информацию для участия в проекте», — пообещали в ведомстве.

Начальник отдела маркетинга ТРК «Космос» Ильдар Ярулин ранее сообщал РБК, что SMM-специалист, допустивший ошибку, уже получил выговор и будет лишен премии. В ближайшее время совет директоров также примет решение о смене SMM-специалиста, добавил он.

Теги: День Победы, 9 Мая, Гитлер, фотография, прокуратура, новости РБК
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