Прокуратура проверит фото Гитлера на странице акции ко дню Победы

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту публикации фотографии Адольфа Гитлера в группе ТРК «Космос» во «ВКонтакте». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники организованной администраторами сообщества акции «Имена героев» присылали в сообщество фотографии своих предков — участников Великой Отечественной войны. Один из пользователей прислал фото Гитлера с подписью «Сумин Владимир Владимирович» и выдуманной биографией. Снимок был опубликован в группе.

Представитель прокуратуры отметил, что фотография была удалена в тот же день, а ответственного за ее публикацию сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ведомство уже объявило руководителю ТРК «предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности».

В прокуратуре также напомнили, что в России запрещается использовать нацистскую символику в любой форме. «Будет дана оценка действиям лица, предоставившего указанную информацию для участия в проекте», — пообещали в ведомстве.