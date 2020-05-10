Аналитики назвали самые покупаемые россиянами в марте группы лекарств

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В России в марте чаще всего покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

В компании сообщили, что доля проданных упаковок подобных препаратов составила 16,1% от общего объема продаж лекарств. Второе место заняли лекарства против заболеваний респираторной системы (15,5%), а третье — средства для пищеварительного тракта и обмена веществ (15,2%).

На четвертой и пятой строчке оказались препараты для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).

В середине марта в DSM Group рассказали, что в России в последние две недели февраля начали больше покупать антидепрессанты по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прирост год к году с 17 по 23 февраля составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта — 11,5%. В стоимостном выражении продажи выросли на 12,5% и 18,5% соответственно.