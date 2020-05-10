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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6, а интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По этим данным, очаг находился в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. Землетрясение произошло в 01:14 по времени UTC (04:14 мск).

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Однако по данным Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана (СОМЭ), магнитуда составляла 4,2, а очаг залегал на глубине 5 км.

В конце апреля землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Магнитуда составила 4,7, очаг залегал на глубине 41 км. В результате жертв и разрушений не было.

Теги: Казахстан, землетрясение
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