В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6, а интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По этим данным, очаг находился в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. Землетрясение произошло в 01:14 по времени UTC (04:14 мск).

Однако по данным Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана (СОМЭ), магнитуда составляла 4,2, а очаг залегал на глубине 5 км.

В конце апреля землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Магнитуда составила 4,7, очаг залегал на глубине 41 км. В результате жертв и разрушений не было.