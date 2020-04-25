Новости без коронавируса , 25 апр, 03:27
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,9
На востоке Румынии недалеко от границы с Молдавией произошло землетрясение мощностью 4,9 балла. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг сейсмособытия залегал на глубине 23 км и располагался в 5 км от румынского города Текуч и в 164 км к юго-западу от молдавской столицы Кишинева. Землетрясение произошло в 22:04 24 апреля по всемирному координированному времени (1:04 мск 25 апреля).
Информации о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.
20 апреля сейсмологи из EMSC зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 недалеко от побережья Японии.