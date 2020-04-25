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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,9

На востоке Румынии недалеко от границы с Молдавией произошло землетрясение мощностью 4,9 балла. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 23 км и располагался в 5 км от румынского города Текуч и в 164 км к юго-западу от молдавской столицы Кишинева. Землетрясение произошло в 22:04 24 апреля по всемирному координированному времени (1:04 мск 25 апреля).

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Информации о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

20 апреля сейсмологи из EMSC зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 недалеко от побережья Японии.

Эпицентр сейсмособытия находился в море в 17 км от города Офунато на острове Хонсю и залегал на глубине 60 км.

Теги: Румыния, землетрясение
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