В России выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятий спортом в России выросли более чем вдвое на фоне режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты собрали данные о продажах, поступающие с более чем 900 тыс. касс со всей России, и сравнили их с результатами за прошлый год.

По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок — на 34%.

Также эксперты проанализировали продажи электроники. Средняя стоимость покупки товаров, относящихся к этой категории, в апреле составила 6698 руб., что на 41% выше, чем в прошлом году. При этом число таких покупок уменьшилось на 28%, а объем продаж увеличился незначительно — на 2%.