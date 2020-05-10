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В России выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятий спортом в России выросли более чем вдвое на фоне режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты собрали данные о продажах, поступающие с более чем 900 тыс. касс со всей России, и сравнили их с результатами за прошлый год.

По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок — на 34%.

В России выросли продажи ноутбуков
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Фото: Максим Змеев / Reuters

Также эксперты проанализировали продажи электроники. Средняя стоимость покупки товаров, относящихся к этой категории, в апреле составила 6698 руб., что на 41% выше, чем в прошлом году. При этом число таких покупок уменьшилось на 28%, а объем продаж увеличился незначительно — на 2%.

Ранее аналитическая компания GfK выяснила, что во время первой стадии эпидемии коронавируса в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры. Представители компании связали это с тем, что людям понадобилось больше места для хранения продуктов, купленных в период ажиотажного спроса.

Теги: спорттовары, рост продаж
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