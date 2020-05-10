Госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранские власти с нацистами и заявил, что Вашингтон будет стремиться продлить эмбарго на поставки вооружения Тегерану. Об этом говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

«75 лет назад Соединенные Штаты и наши союзники выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии. Сегодня мы стоим перед серьезным вызовом региональной безопасности со стороны другого преступного режима, и мы снова призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить крупнейшее в мире государство-спонсор антисемитизма», — заявил Помпео.

Госсекретарь сделал это заявление по случаю двухлетней годовщины выхода США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. По его словам, теперь американцы находятся в большей безопасности, а Ближний Восток в более мирном состоянии, чем если бы США оставались в рамках СВПД.

Помпео добавил, что Вашингтон будет использовать все дипломатические возможности продления международного эмбарго на поставки вооружения Тегерану. Срок эмбарго истекает в октябре. «И мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие», — заявил он.