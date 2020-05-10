Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Помпео сравнил иранские власти с нацистами Политика, 03:56 ВВС США сообщили о взрыве в космосе бака разгонного блока «Фрегат-СБ» Технологии и медиа, 03:18 В Москве запустили горячую линию для родных пациентов горевшей больницы Общество, 03:12 Захарова возмутилась заявлением Белого дома о странах-победителях нацизма Политика, 02:45 Более 12 тыс. лейтенантов вступят в ряды вооруженный сил России Общество, 02:11 Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы Общество, 01:42 Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах Общество, 01:14 Минобороны опубликовало снятые в 1945 году фото советских полководцев Общество, 00:43 В Москве умерли 58 человек с коронавирусом Общество, 00:40 Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая Общество, 00:29 ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы Общество, 00:07 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек Общество, 09 мая, 23:56 Во Франции продлили режим ЧП до 10 июля Общество, 09 мая, 23:46 Air France решила не пускать на борт пассажиров с повышенной температурой Общество, 09 мая, 23:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве запустили горячую линию для родных пациентов горевшей больницы

Департамент здравоохранения Москвы запустил круглосуточную горячую линию для родственников пациентов городской клинической больницы № 50, где произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Пожар в в ГКБ № 50 им. Спасокукоцкого произошел вечером 9 мая. Огонь вспыхнул на первом этаже шестиэтажного корпуса, где проходят лечение пациенты с подтвержденным COVID-19.

Появилось видео пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19
Общество

Как сообщили власти Москвы, из здания эвакуировали 295 человек, пожар полностью ликвидировали. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передавал, что причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным «Интерфакса», возгорание началось с воспламенения личных вещей. В то же время один из очевидцев снял инцидент на видео и указал, что к пожару привело возгорание кислородного баллона в отделении реанимации.

Московская прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Теги: Москва, департамент здравоохранения Москвы, пожар, коронавирус
Материалы по теме
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Общество
Прокуратура начала проверку из-за пожара в московской больнице
Общество
Собянин выразил соболезнования родным погибшего при пожаре в больнице
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter