В Москве запустили горячую линию для родных пациентов горевшей больницы

Департамент здравоохранения Москвы запустил круглосуточную горячую линию для родственников пациентов городской клинической больницы № 50, где произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Пожар в в ГКБ № 50 им. Спасокукоцкого произошел вечером 9 мая. Огонь вспыхнул на первом этаже шестиэтажного корпуса, где проходят лечение пациенты с подтвержденным COVID-19.

Как сообщили власти Москвы, из здания эвакуировали 295 человек, пожар полностью ликвидировали. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет.