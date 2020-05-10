Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, поздравляя выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы и завершением учебы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, российскую армию планируется оснастить передовым оружием и техникой. «В том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — отметил глава государства.

Путин добавил, что в ближайшие годы также предстоит повысить интенсивность боевой учебы. В том числе планируется отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках. При этом, по словам президента, будут использоваться самые передовые технологии.

В ноябре прошлого года Путин заявил, что основной задачей новой госпрограммы вооружений на период до 2033 года станет «наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники». По словам президента, программа должна предусматривать расширение линейки беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, а также роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых технических принципах.