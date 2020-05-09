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Самолет со 126 россиянами вылетел из Испании в Петербург и Москву

Фото: EmbajadaRusaRu / Facebook
Фото: EmbajadaRusaRu / Facebook

Вывозной рейс «Уральских авиалиний» из Испании, на котором российские туристы возвращаются домой, вылетел в Россию. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.

На борту самолета Airbus A320 находятся 126 граждан. Он вылетел из Аликанте в 16:51 по местному времени (17:51 мск). Среди пассажиров 111 взрослых и 15 детей.

Сначала борт совершит посадку в петербургском аэропорту Пулково — посадка ожидается в 22:28 мск. Там высадятся 37 россиян. Затем рейс продолжит полет и в 00:15 10 мая прибудет в Москву.

Ранее в субботу Минкомсвязь опубликовала очередной список вывозных рейсов для застрявших за границей российских граждан.

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 19 мая
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

С 10 по 19 мая авиаперевозчики эвакуируют домой россиян из 21 страны — Индонезии, Вьетнама, Сейшел, Молдавии, Таиланда, Китая, Индии, Испании, США, Маврикия, ЮАР, Танзании, Турции, Австрии, Киргизии, Армении, Азербайджана, Болгарии, Румынии, Португалии и Франции.

8 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с 20-х чисел марта в страну вернулись 95% организованных туристов. Изначально число россиян, которые собирались вернуться домой, составляло около 35 тыс. Но с ухудшением эпидемиологической обстановки цифра значительно выросла — по данным Росавиации, к 6 мая в Россию вернулись более 177 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Теги: рейс, коронавирус, Испания
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