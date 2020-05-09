В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

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В Москве и Подмосковье в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с порывистым ветром. Об этом говорится в прогностической карте Гидрометцентра для Центрального федерального округа.

С утра 10 мая в столичном регионе ожидается северо-западный ветер силой 5–10 м/с с порывами, достигающими 16 м/с. Температура воздуха в Москве и области днем в воскресенье прогнозируется в пределах 16–18 градусов выше ноля.

Ранее 9 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице похолодает.

По его словам, 12 мая с начала дня в Москве будет по-летнему тепло — до +28 градусов. К вечеру воздушные потоки сменятся на северные, и уже к 13 мая столбик термометра опустится на 10–12 градусов.