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Новости без коронавируса ,  
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В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве и Подмосковье в ближайшие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с порывистым ветром. Об этом говорится в прогностической карте Гидрометцентра для Центрального федерального округа.

С утра 10 мая в столичном регионе ожидается северо-западный ветер силой 5–10 м/с с порывами, достигающими 16 м/с. Температура воздуха в Москве и области днем в воскресенье прогнозируется в пределах 16–18 градусов выше ноля.

Ранее 9 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице похолодает.

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

По его словам, 12 мая с начала дня в Москве будет по-летнему тепло — до +28 градусов. К вечеру воздушные потоки сменятся на северные, и уже к 13 мая столбик термометра опустится на 10–12 градусов.

На протяжении остальной недели температурный фон в столичном регионе будет на 4–5 градусов ниже климатической нормы.

До начала следующей недели в Москве, по прогнозам синоптиков, будет дождливая погода с грозами.

Теги: Гидрометцентр, погода, Москва
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