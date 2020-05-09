Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: Андрей Любимов / РБК

Серьезное похолодание ожидается в столичном регионе с 13 мая, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, днем будет до плюс 9–14 градусов, ночью до плюс 4–5 градусов.

«12 мая будет достаточно необычным днем. Сначала теплые воздушные массы принесут в Москву хорошую, летнюю погоду, температура поднимется до плюс 26 градусов. А во второй половине дня воздушные потоки сменятся на северные. И уже на следующий день температура опустится на 10–12 градусов», — рассказал он.

По словам синоптика, 13 мая днем в столичном регионе температура опустится до плюс 9–14 градусов, ночью до плюс 4–5. В последующие несколько дней сохранится температурный фон ниже климатической нормы на 4–5 градусов. «Мы вернемся в апрель», — подытожил Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о дождях и грозах.