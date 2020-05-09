В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне

Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 04:09 (2:09 по мск). Загорелось одноэтажное здание, в 05:30 (3:30 по мск) возгорание потушили.

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены 6 погибших, личности устанавливаются. Один мужчина, 1988 года рождения получил травмы», — уточняется в сообщении. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В тушении участвовали 18 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.