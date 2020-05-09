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В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне

Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 04:09 (2:09 по мск). Загорелось одноэтажное здание, в 05:30 (3:30 по мск) возгорание потушили.

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены 6 погибших, личности устанавливаются. Один мужчина, 1988 года рождения получил травмы», — уточняется в сообщении. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В тушении участвовали 18 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

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Как сообщает «РИА Новости», пожар произошел в тепличном комплексе, СУ СК по республики возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В СК уточнили, что пострадавший мужчина получил ожоги и госпитализирован.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначены необходимые экспертные исследования, допрашиваются очевидцы. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в комплексе.

Ранее шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Московской области. СК по области назвал возможной причиной возгорания неисправность электропроводки.
 

Теги: МЧС, пожар, Башкирия, СК
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